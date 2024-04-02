Silifke'de Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
Mersin'in Silifke ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneğince düzenlenen etkinlikte, dernek üyeleri, otizmli çocuklar ve aileleri Atatürk Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.
Yürüyüşün ardından Göksu Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.
Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneği Başkanı Fulya Arslan, otizmli ailelerin yaşadığı zorlukları anlattı.
Etkinliğin ardından otizmli çocuklar ve aileleri, Atatürk Caddesi'ndeki esnafa otizm farkındalığıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.
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