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        Erdemli'de yan yatan bina yıkılıyor

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde yana doğru yatan 4 katlı binanın yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:23 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:25
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        Erdemli'de yan yatan bina yıkılıyor
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde yana doğru yatan 4 katlı binanın yıkımına başlandı.

        İlçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki yapımı tamamlanan 4 katlı bina yan yatmaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine iş makinesi ile binanın yan tarafı kazıldı. Ertesi gün, bina bu kez diğer tarafa doğru yan yatmaya başladı. Bu kez de diğer taraf iş makinesi ile kazılarak önlem alındı. Tamamen yan yatma tehlikesi bulunan 4 katlı blok ile ilgili Erdemli Belediyesi ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinden sonra temelin izinsiz olarak kazılmasından kaynaklı yan yatmanın meydana geldiği belirtilerek, bina mühürlendi. Mühürlenme sonrasında belediye tarafından binanın yıkılması kararlaştırılarak, ilgili firmaya bildirildi. Zabıta ekipleri eşliğinde belediye birimlerinin son incelemeyi yapmasının ardından bugün binanın yıkımına başlandı. İş makinesi ile önce balkonlar ardından da üst katların diğer kısımları makaslandı. Makaslama sonrası binanın duvarlarının yıkılmasına geçildi. Yıkımın 2-3 gün sürmesinin beklendiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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