Bağcılar'da Abdullah Özdemir, belediye başkanı seçildi

BAĞCILAR’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçlarına göre; Bağcılar Belediye Başkanlığı’na oyların yüzde 55,42’sini alan mevcut başkan Abdullah Özdemir seçildi.

2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Bağcılar’da kurulan bin 483 sandıkta 399 bin 856 oy kullanıldı. Bu oyların ise yüzde 55,42’sini ise AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı olan mevcut belediye başkanı Abdullah Özdemir aldı. Resmi olmayan verilere göre seçimin kazananı Abdullah Özdemir oldu.

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