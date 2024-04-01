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        Bağcılar'da Abdullah Özdemir, belediye başkanı seçildi

        BAĞCILAR'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre; Bağcılar Belediye Başkanlığı'na oyların yüzde 55,42'sini alan mevcut başkan Abdullah Özdemir seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 16:07 Güncelleme: 01.04.2024 - 16:10
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        Bağcılar'da Abdullah Özdemir, belediye başkanı seçildi
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        BAĞCILAR’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçlarına göre; Bağcılar Belediye Başkanlığı’na oyların yüzde 55,42’sini alan mevcut başkan Abdullah Özdemir seçildi.

        2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Bağcılar’da kurulan bin 483 sandıkta 399 bin 856 oy kullanıldı. Bu oyların ise yüzde 55,42’sini ise AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı olan mevcut belediye başkanı Abdullah Özdemir aldı. Resmi olmayan verilere göre seçimin kazananı Abdullah Özdemir oldu.

        “TÜM BAĞCILARLI HEMŞERİLERİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUM”

        Türkiye’nin önemli bir yerel seçim sınavını verdiğini söyleyen Özdemir, “Bağcılar’ımızda gördüğümüz kadarıyla toplumun her kesiminden önemli bir destek alarak tekrardan Bağcılar Belediye Başkanı olarak resmi olmayan sonuçlara göre seçilmiş bulunmaktayız. Ben özellikle bu güveni bizlere telkin eden aynı zamanda bizlere güvenerek tekrar Bağcılar Belediye Başkanı olarak seçilmemizi vesile olan tüm Bağcılarlı hemşerilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bugünden itibaren bütün Bağcılarlı hemşerilerimizin belediye başkanı olarak toplumumuzun her kesimini inşallah en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ve Bağcılarımıza ekibimizle birlikte gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz. Tekrardan tüm Bağcılarlı hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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