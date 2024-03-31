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        Mersin'de oyunu kullananlar sahile gitti

        MERSİN'de oy kullandıktan sonra sahile akın edenler, güneşli havanın keyfini çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 17:27 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:30
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        Mersin'de oyunu kullananlar sahile gitti
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        MERSİN'de oy kullandıktan sonra sahile akın edenler, güneşli havanın keyfini çıkardı.

        Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 22 derece olduğu kentte, oy kullananlar sahile akın etti. Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde yoğunluk oluşurken, bazı vatandaşlar denize girdi, bazıları da güneşlendi. Bazı vatandaşların da balık tuttuğu görüldü. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, "Oyunu kullanan vatandaşlar sahile geldi. Otellerimiz, pansiyonlarımız, sahillerimiz hazır. 9 günlük bayram tatilinde tüm vatandaşlarımızı Kızkalesi'ne bekliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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