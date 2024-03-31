Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan, oyunu kullandı

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Soydan, "Uzun bir seçim maratonun ardından sandığa giden tüm Mersinli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları, ülkemize ve Mersin'e hayırlı olsun." dedi.

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