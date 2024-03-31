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        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan, oyunu kullandı

        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:55 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:55
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        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan, oyunu kullandı
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        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi.

        Soydan, merkez Yenişehir ilçesi Özel Toros Anadolu Lisesi'ndeki 1013 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

        Seçimin hayırlı olmasını dileyen Soydan, "Uzun bir seçim maratonun ardından sandığa giden tüm Mersinli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları, ülkemize ve Mersin'e hayırlı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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