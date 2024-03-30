Tarsus Devlet Hastanesi'nde Koroner Anjiyo Ünitesi hizmete açıldı

Tarsus Devlet Hastanesi'nde Koroner Anjiyografi Ünitesi hizmete başladı.

Başhekim Opr. Dr. Sadık Emre Direk, gazetecilere, ünitede 5 kardiyoloji uzmanı, 9 hemşire ve 5 röntgen teknisyeninin görev yaptığını söyledi.

Ünite sayesinde ilçeden merkez hastanelere sevklerin azalacağını dile getiren Direk, "Kalp rahatsızlıklarında zaman çok önemli. Hastalarımız bundan sonra özel hastanelere ya da kent dışındaki hastanelere gitme zahmetinden kurtulmuş olacak." dedi.

Ünitede tedavi olan Sami Yıldırım da tedavisi için ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacağını belirterek, ünitenin oluşturulmasına katkı verenlere teşekkür etti.