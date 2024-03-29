ÇBK Mersin - Beşiktaş: 91-64
SALON: Edip Buran HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ozan Gönen, Yarkın KeskinÇBK MERSİN: Asena Yalçın 14, Wıllıams 11, Mabrey 19, Araoujo 2, Derin Yaya, Sinem Ataş 21, Holingsvort 6, Meltem Avcı 5, Cooper 13BEŞİKTAŞ: Evans 20, Ceyda Conker 6, Elif Bayram 17, Nogic 6, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Meltem Uzunoğlu 5, Yueru Li 2, Topuzovic 61'İNCİ PERİYOT: 24-17DEVRE: 54-343'ÜNCÜ PERİYOT: 74-43Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı 91-64 yenerek finale adını yazdırdı.
SALON: Edip Buran
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ozan Gönen, Yarkın Keskin
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 14, Wıllıams 11, Mabrey 19, Araoujo 2, Derin Yaya, Sinem Ataş 21, Holingsvort 6, Meltem Avcı 5, Cooper 13
BEŞİKTAŞ: Evans 20, Ceyda Conker 6, Elif Bayram 17, Nogic 6, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Meltem Uzunoğlu 5, Yueru Li 2, Topuzovic 6
1'İNCİ PERİYOT: 24-17
DEVRE: 54-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-43
Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında ÇBK Mersin, Beşiktaş’ı 91-64 yenerek finale adını yazdırdı.
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