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        180 milyon liralık dolandırıcılıkta 20 tutuklama

        MERSİN'de, kopya sitelere ilan vererek ya da internetten araç almak isteyenleri 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran ve yaklaşık 180 milyon liralık vurgun yaptığı saptanan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:20
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        180 milyon liralık dolandırıcılıkta 20 tutuklama
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        MERSİN'de, kopya sitelere ilan vererek ya da internetten araç almak isteyenleri 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran ve yaklaşık 180 milyon liralık vurgun yaptığı saptanan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 20’si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapan şebeke üyelerini takibe aldı. Ekiplerin çalışmasında, şüphelilerin sosyal medya platformlarının market bölümünün ve bilinen internet sitelerinin sahte linkini üretmek suretiyle bungalov ev, elektrikli ev aletleri ilanları verdiği, hukuk bürosundan uzlaştırmacı olarak aradıklarını söyleyip para talep ettikleri veya internet sitelerinden araç almak isteyenleri 'sazan sarmalı' yöntemiyle organize şekilde dolandırdıkları saptandı. Polis, kimliğini belirlediği şüphelilerin, yaklaşık 180 milyon liralık vurgun yaptığını tespit etti. Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde 25 Mart'ta operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında suç örgüt liderinin de olduğu 36 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda 70 cep telefonu, 4 ruhsatsız silah, 1 para atma makinesi, farklı kişilere ait 62 banka kartı ile 120 bin TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 20'si çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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