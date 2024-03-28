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        Gülnar'da anaokulu öğrencileri fidan dikti

        Mersin'in Gülnar ilçesinde, anaokulu öğrencilerinin katılımıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:24
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        Gülnar'da anaokulu öğrencileri fidan dikti
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde, anaokulu öğrencilerinin katılımıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

        Gülnar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğünce, Tırnak Mahallesi'nde 109. Yıl Hatıra Ormanı oluşturuldu.

        Etkinliğe, Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Samiye Naim Eğitim Vakfı Mürüvvet Kandemir Anaokulu öğrencileri ve aileleri katıldı.

        Bilgilendirmenin ardından öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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