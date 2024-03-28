Gülnar'da anaokulu öğrencileri fidan dikti
Mersin'in Gülnar ilçesinde, anaokulu öğrencilerinin katılımıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, anaokulu öğrencilerinin katılımıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Gülnar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğünce, Tırnak Mahallesi'nde 109. Yıl Hatıra Ormanı oluşturuldu.
Etkinliğe, Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Samiye Naim Eğitim Vakfı Mürüvvet Kandemir Anaokulu öğrencileri ve aileleri katıldı.
Bilgilendirmenin ardından öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.
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