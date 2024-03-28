Mersin'de iki kamyonet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde, zanlının İ.A. olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede farklı tarihlerde iki kamyonetin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

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