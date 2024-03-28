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        Mersin'de iki kamyonet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki kamyonet çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:34 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:34
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        Mersin'de iki kamyonet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki kamyonet çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede farklı tarihlerde iki kamyonetin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde, zanlının İ.A. olduğu belirlendi.

        Çalışmalarda, İ.A'nın çalıntı kamyonetlerle hırsızlık olaylarına da karıştığı saptandı.

        Adresi tespit edilen zanlı, ekiplerin operasyonunda gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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