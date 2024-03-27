Memleket Partisi Tarsus Belediye Başkan adayı Bozdoğan'ın aracına silahlı saldırı

Seçim çalışmaları kapsamında Yüksek Mahallesi'ndeki iftar programına giden Bozdoğan'ın aracına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

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