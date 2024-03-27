Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de sigara kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Mersin'de sigara kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de sigara kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de sigara kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişinin adresine operasyon düzenlendi.

        Aramalarda 1090 paket kaçak sigara ve 51 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Can 16 yaşındaydı... 'Kız meselesi' cinayeti!
        Can 16 yaşındaydı... 'Kız meselesi' cinayeti!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Çocukluk ve gençlikteki hareketsizlik atardamar sertleşmesini artırabiliyor
        Çocukluk ve gençlikteki hareketsizlik atardamar sertleşmesini artırabiliyor
        Avusturya basını coştu!
        Avusturya basını coştu!
        Lego'dan Kaliforniya polisine uyarı
        Lego'dan Kaliforniya polisine uyarı
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        İkale işvereni ibra etmez
        İkale işvereni ibra etmez
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        Montella: Tüm sorumlu benim!
        Montella: Tüm sorumlu benim!
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı
        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Kocaeli'de silahlı kavga! 16 yaşındaki çocuk öldü
        Kocaeli'de silahlı kavga! 16 yaşındaki çocuk öldü
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!

        Benzer Haberler

        Silifke Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Altunok'un afişlerine sal...
        Silifke Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Altunok'un afişlerine sal...
        Aktif Yaşam Merkezinin müdavimleri, kurs ve etkinliklerle sosyalleşiyor
        Aktif Yaşam Merkezinin müdavimleri, kurs ve etkinliklerle sosyalleşiyor
        Mersin'de devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı
        Mersin'de devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Mersin'de temaslarda bulundu
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Mersin'de temaslarda bulundu
        Gülnar'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Gülnar'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Mersin'de hafif yan yatan 4 katlı boş binaya inceleme
        Mersin'de hafif yan yatan 4 katlı boş binaya inceleme