Mersin'de sigara kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Mersin'de sigara kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de sigara kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişinin adresine operasyon düzenlendi.
Aramalarda 1090 paket kaçak sigara ve 51 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı jandarmaya götürüldü.
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