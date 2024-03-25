Mersin'de hafif yan yatan 4 katlı boş binaya inceleme
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Erdemli ilçesinde hafif yan yatan 4 katlı boş binayla ilgili inceleme başlattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Erdemli ilçesinde hafif yan yatan 4 katlı boş binayla ilgili inceleme başlattı.
İl Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki yapımı tamamlanan ancak henüz kimsenin oturmadığı binanın hafif yan yattığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Binayı inceleyen ekipler, 4 katlı binanın çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu.
Yapıya giriş çıkışa izin vermeyen ekipler, binanın müteahhidiyle de görüştü.
Ekiplerin incelemesinin ardından binada yürütülecek işlem belirlenecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.