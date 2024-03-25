Mersin'de hafif yan yatan 4 katlı boş binaya inceleme

İl Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki yapımı tamamlanan ancak henüz kimsenin oturmadığı binanın hafif yan yattığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Erdemli ilçesinde hafif yan yatan 4 katlı boş binayla ilgili inceleme başlattı.

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