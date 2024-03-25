Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de yerel seçimin güvenliği için 9 bin 858 personel görev alacak

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kentte 9 bin 858 güvenlik personelinin görev yapacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:01 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de yerel seçimin güvenliği için 9 bin 858 personel görev alacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kentte 9 bin 858 güvenlik personelinin görev yapacağını bildirdi.

        Pehlivan, Yenişehir ilçesindeki Suphi Öner Öğretmen Evi'nde düzenlenen seçim güvenliği toplantısında, kent genelinde 1 milyon 387 bin 345 seçmen için 4 bin 455 sandık kurulacağını söyledi.

        Seçimin huzur içinde yapılması için tedbirlerin alındığını dile getiren Pehlivan, "Seçim günü, İl Emniyet Müdürlüğünden 7 bin 35, İl Jandarma Komutanlığından 2 bin 630, Sahil Güvenlik Komutanlığından 193 personel olmak üzere toplam 9 bin 858 güvenlik personelimiz 1492 araçla görev alacak." dedi.

        Pehlivan, hava araçlarının, gemilerin ve motorize ekiplerin güvenlik tedbirlerine yardımcı olacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi, jandarma ve emniyet istihbarat birimlerimiz ile güvenlik kamerası sistemlerimiz vasıtasıyla süreç takip edilecektir. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürecektir. Hassas kişi ve yerlerin, enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması, kampanya dönemindeki güvenlik hususlarının takibi, olası provokatif eylemlere ilişkin olarak ilgili bütün birimlerimiz ve personelimiz tam kapasiteyle görevi başında bulunacaktır."

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kremlin'den Beyaz Saray'a: DEAŞ olduğundan emin misiniz?
        Kremlin'den Beyaz Saray'a: DEAŞ olduğundan emin misiniz?
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Belediye otobüsündeki darp davasında okul müdürüne 3 yıl hapis cezası
        Belediye otobüsündeki darp davasında okul müdürüne 3 yıl hapis cezası
        Mersin'de otobüste yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili davada tutuklu sanığ...
        Mersin'de otobüste yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili davada tutuklu sanığ...
        4 katlı yeni bina yan yatmaya başladı
        4 katlı yeni bina yan yatmaya başladı
        ÇBK Mersin, adını yarı finale yazdırdı
        ÇBK Mersin, adını yarı finale yazdırdı
        180 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine operasyon: 32 göz...
        180 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine operasyon: 32 göz...
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali