Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:EdipBuran

        Hakemler: Kaan Büyükçil, İbrahim Altıntaş, Münevver Özemre

        ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Williams 15, Mabrey 22, Holingsvorth, Copper 26, Kiss 12, Derin Yaya, Sinem Ataş 5

        OGM Ormanspor: Sutton 20, Doğa Adıcan 1, Gökşen Fitik 6, Onyenwere 26, Esra Ural Topuz 6, Katanic 13, Banu Şimşek 4

        1. Periyot: 19-19

        Devre: 42-38

        3. Periyot: 61-55

        Beş faulle çıkan: 37.27 Holingsvorth (ÇBK Mersin)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Hastane yolunda can verdi
        Hastane yolunda can verdi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Netanyahu'dan "hükümet dağılabilir" uyarısı
        Netanyahu'dan "hükümet dağılabilir" uyarısı

        Benzer Haberler

        Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
        Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
        Mersin'de kürek sörfü etkinliği yapıldı
        Mersin'de kürek sörfü etkinliği yapıldı
        "Çiçekli Cami"deki rengarenk bitkilerin bakımı çocuklara emanet
        "Çiçekli Cami"deki rengarenk bitkilerin bakımı çocuklara emanet
        İnce: Biz mavi belediyecilik yapacağız
        İnce: Biz mavi belediyecilik yapacağız
        Mersin'deki kokain soruşturmasında 1 şüpheli daha gözaltına alındı
        Mersin'deki kokain soruşturmasında 1 şüpheli daha gözaltına alındı
        Mersin'de devrilen büyükbaş hayvan yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Mersin'de devrilen büyükbaş hayvan yüklü tırın sürücüsü yaralandı