ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali
Salon:EdipBuran
Hakemler: Kaan Büyükçil, İbrahim Altıntaş, Münevver Özemre
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Williams 15, Mabrey 22, Holingsvorth, Copper 26, Kiss 12, Derin Yaya, Sinem Ataş 5
OGM Ormanspor: Sutton 20, Doğa Adıcan 1, Gökşen Fitik 6, Onyenwere 26, Esra Ural Topuz 6, Katanic 13, Banu Şimşek 4
1. Periyot: 19-19
Devre: 42-38
3. Periyot: 61-55
Beş faulle çıkan: 37.27 Holingsvorth (ÇBK Mersin)
MERSİN
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