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        Mersin'deki kokain soruşturmasında 1 şüpheli daha gözaltına alındı

        Mersin Limanı'nda geçen yıl 54 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 1 zanlı daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 20:52 Güncelleme: 24.03.2024 - 20:52
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        Mersin'deki kokain soruşturmasında 1 şüpheli daha gözaltına alındı
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        Mersin Limanı'nda geçen yıl 54 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 1 zanlı daha gözaltına alındı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının, 15 Kasım 2023'te limanda 54 kilogram kokain bulunmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

        Tutuklanan 5 zanlıdan E.A. ile irtibatının bulunduğu belirlenen emekli akademisyen A.N.E. hakkında gözaltı kararı verildi.

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, HDP'nin kapatılması istemiyle 2021'de hazırladığı iddianamede, siyasi yasak talep edilen kişiler arasında yer alan A.N.E'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi.

        Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, adli işlemler için kente getirildi.

        Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 15 Kasım 2023'te Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda 54 kilogram kokain ele geçirilmiş, yakalanan 10 şüpheliden E.A, B.A.K, T.S, M.A. ve M.D. tutuklanmış, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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