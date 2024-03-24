Mersin'deki kokain soruşturmasında 1 şüpheli daha gözaltına alındı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 15 Kasım 2023'te Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda 54 kilogram kokain ele geçirilmiş, yakalanan 10 şüpheliden E.A, B.A.K, T.S, M.A. ve M.D. tutuklanmış, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mersin Limanı'nda geçen yıl 54 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 1 zanlı daha gözaltına alındı.

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