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        AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, Bozyazı'da partililerle buluştu

        AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Bozyazı ilçesinde parti teşkilatıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:24 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:24
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        AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, Bozyazı'da partililerle buluştu
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        AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Bozyazı ilçesinde parti teşkilatıyla bir araya geldi.

        Nebati, programları kapsamında ziyaret ettiği AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı'nda partililerle görüştü.

        Burada talep ve önerileri dinleyen Nebati, partililerle sohbet etti.

        Nureddin Nebati'nin ziyaretinde AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililer de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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