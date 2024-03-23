AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, Bozyazı'da partililerle buluştu
AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Bozyazı ilçesinde parti teşkilatıyla bir araya geldi.
AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Bozyazı ilçesinde parti teşkilatıyla bir araya geldi.
Nebati, programları kapsamında ziyaret ettiği AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı'nda partililerle görüştü.
Burada talep ve önerileri dinleyen Nebati, partililerle sohbet etti.
Nureddin Nebati'nin ziyaretinde AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililer de yer aldı.
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