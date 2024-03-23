Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı

MERSİN’de ev veya araç alım satımında 'sazan sarmalı' yöntemiyle kapora dolandırıcılığı yapan 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, ev ve araç alım satımında kapora dolandırıcılığına uğrayanların, nitelikli dolandırıcılık şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında vatandaşları internet üzerinden koydukları araç ve ev ilanlarıyla 'sazan sarmalı' yöntemiyle kapora talep ederek dolandırdığı belirlenen 6 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 banka kartı, 2 bilgisayar, 6 cep telefonu, pos cihazı ve dolandırıcılıkta kullanılan bazı belgeler ele geçirdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.