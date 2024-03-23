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        Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı

        MERSİN'de ev veya araç alım satımında 'sazan sarmalı' yöntemiyle kapora dolandırıcılığı yapan 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 10:30 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:35
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        Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı
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        MERSİN’de ev veya araç alım satımında 'sazan sarmalı' yöntemiyle kapora dolandırıcılığı yapan 6 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, ev ve araç alım satımında kapora dolandırıcılığına uğrayanların, nitelikli dolandırıcılık şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında vatandaşları internet üzerinden koydukları araç ve ev ilanlarıyla 'sazan sarmalı' yöntemiyle kapora talep ederek dolandırdığı belirlenen 6 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 banka kartı, 2 bilgisayar, 6 cep telefonu, pos cihazı ve dolandırıcılıkta kullanılan bazı belgeler ele geçirdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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