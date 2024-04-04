Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda ilk etap tamamlandı

Parkurda "tırmanış", "sprint" ve "en başarılı genç sporcu" kategorilerinde de birinciler belirlendi.

Bisikletlilerin, kentin tarihi ve turistik alanları dışında zorlu parkurlarda da ter döktüğü yarışma, Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi'nde son buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) Anamur-Gülnar etabı sona erdi.

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