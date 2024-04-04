Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge mazbatasını aldı
MHP'den Gülnar Belediye Başkanı seçilen Fatih Önge, görevine başladı.
MHP'den Gülnar Belediye Başkanı seçilen Fatih Önge, görevine başladı.
Önge, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı.
Programın ardından belediye binasına geçen Önge, ziyaretçilerin tebriklerini kabul etti.
Önge, ilçedeki her mahalleye eşit hizmet ulaştırmak için gece gündüz çalışacağını belirtti.
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