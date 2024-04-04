Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa mazbatasını aldı
CHP'den Aydıncık Belediye Başkanı seçilen Özkan Kılıçarpa, görevine başladı.
CHP'den Aydıncık Belediye Başkanı seçilen Özkan Kılıçarpa, görevine başladı.
Kılıçarpa, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı.
Programın ardından belediye binasına giden Kılıçarpa, görevi devraldı.
Kılıçarpa, ayrım yapmadan ilçeye hizmet edeceklerini belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.