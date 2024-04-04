Mersin'de boya ve tiner deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, boya ve tiner deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, boya ve tiner deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki boya ve tiner malzemelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.
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