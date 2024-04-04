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        Mersin'de boya ve tiner deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, boya ve tiner deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:04
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        Mersin'de boya ve tiner deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
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        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, boya ve tiner deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki boya ve tiner malzemelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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