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        Hastanede tedavi gören annesini öldürdü

        MERSİN'de Selma Çiftçi (61), tedavi gördüğü hastanede oğlu Murat Arslan (32) tarafından boğazı ve ayak bilekleri bıçakla kesildikten sonra başına tabancayla ateş edilerek öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:30 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:35
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        Hastanede tedavi gören annesini öldürdü
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        MERSİN'de Selma Çiftçi (61), tedavi gördüğü hastanede oğlu Murat Arslan (32) tarafından boğazı ve ayak bilekleri bıçakla kesildikten sonra başına tabancayla ateş edilerek öldürüldü.

        Olay, saat 04.00 sıralarında Tarsus Devlet Hastanesi'nin 8'inci katındaki 'Beyin Cerrahi' bölümünde meydana geldi. Şubat ayında beyin ameliyatı olan ve hastanede tedavisi süren Selma Çiftçi ile refakatçi olarak yanında kalan oğlu Murat Arslan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Arslan, önce bıçakla annesinin boğaz ve ayak bileklerini kesti. Arslan, ardından da üzerindeki ruhsatsız tabancasıyla annesinin başına ateş etti. Çığlık ve silah sesi üzerine odaya gelen güvenlik görevlileri Murat Arslan'ı yakalarken, müdahale edilen annenin öldüğü anlaşıldı. Murat Arslan polise teslim edilirken, annesinin cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.

        İfadesinde cinayeti işlediğini hatırlamadığını söyleyen Arslan'ın sorgusu sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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