Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, mazbatasını aldı
MHP'den Erdemli Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kara, görevine başladı.
MHP'den Erdemli Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kara, görevine başladı.
Kara, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına geçerek görevi Mükerrem Tollu'dan devraldı.
Belediye önünde vatandaşlara hitap eden Kara, hizmet için canla başla çalışacağını kaydetti.
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