Mersin'de tırda gümrük kaçağı sigara ve puro ele geçirildi

Mersin'de bir tırda 6 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ve 11 bin 650 puro ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesince bir tırda dedektör köpekle arama yapıldı.



Aramada tırın çeşitli noktalarına gizlenmiş gümrük kaçağı 6 bin 290 paket sigara, 11 bin 650 puro, 1089 elektronik sigara ve 1535 elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.



Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

