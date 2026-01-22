Habertürk
        Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yürütüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:24 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:24
        Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yürütüldü.

        Tarsus, Silifke, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinin yüksek rakımlı mahallelerinde kar yağışı etkisini sürdürdü.

        Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleri, beyaza bürünen yollarda temizlik çalışması yaptı.

        Ekipler, kardan kapanan yolları iş makineleriyle açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

