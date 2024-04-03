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        Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut mazbatasını aldı

        CHP'den Silifke Belediye Başkanı seçilen Mustafa Turgut, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:34 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:34
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        Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut mazbatasını aldı
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        CHP'den Silifke Belediye Başkanı seçilen Mustafa Turgut, göreve başladı.

        Turgut, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı.

        Törenin ardından belediye binasına geçen Turgut, başkanlık görevini Sadık Altunok'tan devraldı.

        Altunok, çiçek takdim ettiği Turgut'a çalışmalarında başarı diledi.

        Turgut da hizmetlerinden dolayı Altunok'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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