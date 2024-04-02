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        Mersin'in Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

        Mersin'in Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde, AK Parti tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin sonucuna itiraz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 19:10 Güncelleme: 02.04.2024 - 19:10
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        Mersin'in Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
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        Mersin'in Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde, AK Parti tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin sonucuna itiraz edildi.

        AK Parti temsilcileri, ilçe seçim kurullarına başvurarak Akdeniz'deki 12 sandıkta, Yenişehir'de de 238 sandıkta geçersiz oylara ilişkin itirazda bulundu.

        İtirazlar, ilçe seçim kurullarının değerlendirmesinin ardından karara bağlanacak.

        Akdeniz ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Hoşyar Sarıyıldız 47 bin 843 oy, AK Parti adayı Mustafa Muhammet Gültak ise 39 bin 375 oy almıştı. Yenişehir'de de kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Abdullah Özyiğit 88 bin 227 oy almıştı, AK Parti adayı Kenan Peker ise 23 bin 892 oyda kalmıştı.

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