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        Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, 4 Nisan'da başlayacak

        Mersin Büyükşehir Belediyesince 6. kez organize edilecek Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, 4-7 Nisan'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:14
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        Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, 4 Nisan'da başlayacak
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        Mersin Büyükşehir Belediyesince 6. kez organize edilecek Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, 4-7 Nisan'da gerçekleştirilecek.

        Belediyenin açıklamasına göre, Uluslararası Bisiklet Birliğinin yarışma takviminde yer alan tur, "Anamur-Gülnar", "Gülnar-Mersin", "Tarsus-Mersin" ve "Mersin merkez" etaplarından oluşacak.

        Anamur Anemurium Antik Kenti'nde 4 Nisan'da startı verilecek organizasyona; Türkiye, Fransa, Almanya, Japonya, Çin, Hollanda, Belçika, Azerbaycan, İsviçre ve İspanya'nın da yer aldığı 30 ülkeden 171 sporcu katılacak.

        Sporcuların 518,4 kilometre pedal çevireceği tur, 7 Nisan'da Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erecek.

        Organizasyonda dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 avro ödül verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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