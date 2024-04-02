Mersin'de bıçakla tehdit ettiği kişinin aracını alıkoyan zanlı yakalandı

Olay mahalle ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 135 saatlik kayıt izleyip yaklaşık 10 bin araç analiz ederek zanlının kimliği ve adresini belirledi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesinde bir kişinin bıçakla tehdit edildikten sonra aracının gasbedilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

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