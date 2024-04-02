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        Mersin'de bıçakla tehdit ettiği kişinin aracını alıkoyan zanlı yakalandı

        Mersin'de bıçakla tehdit ettiği kişinin hafif ticari aracını gasbeden şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 09:57 Güncelleme: 02.04.2024 - 09:57
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        Mersin'de bıçakla tehdit ettiği kişinin aracını alıkoyan zanlı yakalandı
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        Mersin'de bıçakla tehdit ettiği kişinin hafif ticari aracını gasbeden şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesinde bir kişinin bıçakla tehdit edildikten sonra aracının gasbedilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

        Olay mahalle ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 135 saatlik kayıt izleyip yaklaşık 10 bin araç analiz ederek zanlının kimliği ve adresini belirledi.

        Ekiplerin operasyonunda şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, operasyonda ele geçirilen alıkonulmuş araç, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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