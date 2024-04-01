Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, vatandaşlara hitap etti:

Kesin olmayan sonuçlara göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını yeniden kazanan CHP'li Vahap Seçer, daha fazla çalışacaklarını, vatandaşlara daha fazla hizmet edeceklerini belirtti.

Seçer, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlarla buluştu.

Burada seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden Seçer, seçimi Mersin modeli belediyeciliğin kazandığını söyledi.

Yeni dönemde Mersin'in şahlanacağını dile getiren Seçer, ikinci dönemlerinde Mersin'de huzurun, mutluluğun ve istikrarın devam edeceğini ifade etti.