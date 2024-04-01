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        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, vatandaşlara hitap etti:

        Kesin olmayan sonuçlara göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını yeniden kazanan CHP'li Vahap Seçer, daha fazla çalışacaklarını, vatandaşlara daha fazla hizmet edeceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 01:22 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:22
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        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, vatandaşlara hitap etti:
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        Kesin olmayan sonuçlara göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını yeniden kazanan CHP'li Vahap Seçer, daha fazla çalışacaklarını, vatandaşlara daha fazla hizmet edeceklerini belirtti.

        Seçer, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlarla buluştu.

        Burada seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden Seçer, seçimi Mersin modeli belediyeciliğin kazandığını söyledi.

        Yeni dönemde Mersin'in şahlanacağını dile getiren Seçer, ikinci dönemlerinde Mersin'de huzurun, mutluluğun ve istikrarın devam edeceğini ifade etti.

        Kent için çok çalıştıklarını anlatan Seçer, şunları kaydetti:

        "Mersin'i yüceltelim, dünyanın en saygın kenti yapalım. Gece gündüz çalıştık. Yoğunduk ama yorulmadık, kuvvetimiz, azmimiz yerinde. Daha fazla çalışacağız, sizlere daha fazla hizmet edeceğiz. Yeni ve genç belediye başkanlarımızla birlik olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Huzurla, uyumla çalışıp, memnuniyetle size hizmet edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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