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        Mersin'de oy kullanırken kalp krizi geçiren kişi öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, oy kullanmaya giden 72 yaşındaki İclal Kurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 17:26 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:26
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        Mersin'de oy kullanırken kalp krizi geçiren kişi öldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, oy kullanmaya giden 72 yaşındaki İclal Kurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki Kurtuluş İlkokulu'na giden 72 yaşındaki İclal Kurt, oy kullanma işlemi sırasında fenalaştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kurt, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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