Mersin'de oy kullanırken kalp krizi geçiren kişi öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, oy kullanmaya giden 72 yaşındaki İclal Kurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, oy kullanmaya giden 72 yaşındaki İclal Kurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki Kurtuluş İlkokulu'na giden 72 yaşındaki İclal Kurt, oy kullanma işlemi sırasında fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kurt, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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