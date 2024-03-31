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        Mersin'de TIR garajında yangın: 5 araç kullanılamaz hale geldi

        MERSİN'de park halindeki bir TIR'da çıkan yangın, yanda park halindeki 4 TIR'a daha sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:31 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:35
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        Mersin'de TIR garajında yangın: 5 araç kullanılamaz hale geldi
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        MERSİN'de park halindeki bir TIR'da çıkan yangın, yanda park halindeki 4 TIR'a daha sıçradı. 5 TIR yanıp kullanılamaz hale geldi.

        Akdeniz ilçesi Dikilitaş Mahallesi Bekirde Yolu'ndaki garajda park halindeki TIR'da yangın çıktı. Yangın, kısa sürede yandaki 4 TIR'a daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 5 TIR yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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