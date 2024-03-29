Mersin'de hafif ticari araç ile ambulans çarpıştı
Mersin'in Mut ilçesinde, hafif ticari araç ve ambulansın çarpışması sonucu araçlarda hasar oluştu.
Mersin'in Mut ilçesinde, hafif ticari araç ve ambulansın çarpışması sonucu araçlarda hasar oluştu.
A.S.K. idaresindeki 42 BMZ 70 plakalı hafif ticari araç, Mut-Karaman kara yolu Barabanlı Kavşağı'nda içinde yaralı bulunan İ.K'nın kullandığı 33 CTA 95 plakalı ambulansla çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç ve ambulansta hasar oluştu.
Kaza yapan ambulanstaki yaralı, başka bir ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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