AFAD Başkanı Okay Memiş'ten Vali Pehlivan'a ziyaret
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.
AFAD Başkanı Memiş ve beraberindekiler ziyarette Pehlivan ile makamında görüştü.
Ziyarette, AFAD çalışmalarına yönelik çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
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