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        AFAD Başkanı Okay Memiş'ten Vali Pehlivan'a ziyaret

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:19 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:23
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        AFAD Başkanı Okay Memiş'ten Vali Pehlivan'a ziyaret
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.

        AFAD Başkanı Memiş ve beraberindekiler ziyarette Pehlivan ile makamında görüştü.

        Ziyarette, AFAD çalışmalarına yönelik çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.​​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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