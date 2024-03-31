Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Seçer, oyunu kullandı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Vahap Seçer, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Vahap Seçer, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi.
Seçer, ailesiyle gittiği merkez Yenişehir ilçesi Şehit Cennet Yiğit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 1049 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Seçimin hayırlı olmasını dileyen Seçer, "Sonuç itibarıyla sandıktan millet iradesi çıkacak." ifadesini kullandı.
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