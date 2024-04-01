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        Mersin'de CHP'li Seçer yeniden seçildi, CHP 7, İYİ Parti 2, DEM Parti 1 başkanlık kazandı

        MERSİN'de 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı CHP'li Vahap Seçer, seçimi kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:44 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:50
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        Mersin'de CHP'li Seçer yeniden seçildi, CHP 7, İYİ Parti 2, DEM Parti 1 başkanlık kazandı
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        MERSİN’de 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı CHP’li Vahap Seçer, seçimi kazandı. CHP'nin 3 olan ilçe belediye sayısı 7’ye yükseldi. İYİ Parti 2, DEM Parti ise 1 belediye elde etti.

        Mersin’de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 milyon 387 bin 345 seçmen oy kullandı. Mersin merkezde CHP'li mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeniden başkanlığa seçildi.

        İlçelerde ise Yenişehir’de CHP’li Abdullah Özyiğit, Toroslar’da CHP’li Abdurrahman Yıldız, Mezitli’de CHP’li Ahmet Serkan Tuncer, Akdeniz’de DEM Parti’li Hoşyar Sarıyıldız, Anamur’da CHP’li Durmuş Genç, Bozyazı’da MHP’li Mustafa Çetinkaya, Gülnar’da MHP’li Fatih Önge, Mut’ta İYİ Partili Murat Orhan, Silifke’de CHP’li Mustafa Turgut, Erdemli’de MHP’li Mustafa Kara, Tarsus’ta CHP’li Ali Boltaç, Çamlıyayla’da İYİ Parti’li Mehmet Fatih Sofu en yüksek oyu alarak seçimi kazandı.

        VAHAP SEÇER KİMDİR?

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 Ekim 1963 tarihinde doğan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken, aynı partiden yeniden aday oldu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. 1987 yılında genç bir girişimci olarak kurduğu işletmeyle tarımsal üretim, sanayi ve ticaret alanlarında yatırımlar yaptı. Kurucusu olduğu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerini üstlendi. Ayrıca iş dünyasını temsil eden sanayi ve ticaret odalarında aktif olarak yer aldı. Ziraat mühendisi olarak meslek odasında üyeliği bulunuyor. Seçer, çağdaş, laik ve yurtsever gençlerin yetişmesine destek olmak amacıyla Tarsus Güç Birliği Vakfı'nı kurdu ve burada Mütevelli Heyeti Başkanlığı yaptı. Ayrıca toplumsal projelerde aktif olarak yer aldı. 2007 ile 2015 yılları arasında CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı. Bu süreçte Tarım ve Köyişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. Mersin'in sorunlarına çözüm önerileri içeren projeler geliştiren ve aktif olarak çalışan Seçer, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi ve görevine devam etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Seçer, İngilizce biliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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