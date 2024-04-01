Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tarsus'ta restoranda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan restoranda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 19:55 Güncelleme: 01.04.2024 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarsus'ta restoranda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan restoranda hasar oluştu.

        İsmet Paşa Bulvarı'ndaki işletmede tavuk pişirildiği sırada ızgara bacası alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, işletmede hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail çekilince Şifa Hastanesi'ndeki vahşet ortaya çıktı
        İsrail çekilince Şifa Hastanesi'ndeki vahşet ortaya çıktı
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!

        Benzer Haberler

        Bağcılar'da Abdullah Özdemir, belediye başkanı seçildi
        Bağcılar'da Abdullah Özdemir, belediye başkanı seçildi
        Mersin'de CHP'li Seçer yeniden seçildi, CHP 7, İYİ Parti 2, DEM Parti 1 baş...
        Mersin'de CHP'li Seçer yeniden seçildi, CHP 7, İYİ Parti 2, DEM Parti 1 baş...
        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, vatandaşlara hitap etti:
        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, vatandaşlara hitap etti:
        Mersin'de oyunu kullananlar sahile gitti
        Mersin'de oyunu kullananlar sahile gitti
        Mersin'de oy kullanırken kalp krizi geçiren kişi öldü
        Mersin'de oy kullanırken kalp krizi geçiren kişi öldü
        Mersin'de TIR garajında yangın: 5 araç kullanılamaz hale geldi
        Mersin'de TIR garajında yangın: 5 araç kullanılamaz hale geldi