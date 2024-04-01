Tarsus'ta restoranda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan restoranda hasar oluştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan restoranda hasar oluştu.
İsmet Paşa Bulvarı'ndaki işletmede tavuk pişirildiği sırada ızgara bacası alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, işletmede hasara neden oldu.
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