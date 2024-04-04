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        (ÖZEL) ÇBK Mersin'de hedef çifte kupa

        EuroLeague Kadınlar ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale kalma başarısı gösteren ÇBK Mersin, çifte kupa kazanmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:14 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:20
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        (ÖZEL) ÇBK Mersin'de hedef çifte kupa
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        EuroLeague Kadınlar ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale kalma başarısı gösteren ÇBK Mersin, çifte kupa kazanmayı hedefliyor.

        Kadınlar EuroLeague çeyrek final üçüncü maçında İspanyol ekibi Zaragoza'yı geçerek seriyi 2-1 kazanan ve dörtlü finale kalan ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisinde ise Beşiktaş'ı eleyerek finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Ligde normal sezonu lider olarak tamamladığı için ev sahibi avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe ile ÇBK Mersin ekibi arasındaki ilk iki karşılaşma, 5 ve 7 Nisan'da İstanbul'daki Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanacak. Son 2 sezonda kupayı finalde rakibi Fenerbahçe'ye kaybeden ÇBK Mersin ekibi, bu kez rakibini yenerek hem şampiyonluğa ulaşmayı hem de kulüp tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

        ÇBK Mersin, İstanbul'da oynanacak 2 karşılaşmanın ardından ise Mersin'in ev sahipliği yapacağı Kadınlar EuroLeague dörtlü final ilk maçında bir kez daha Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        ÇBK Mersin, yarın başlayacak seri öncesi başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Zorlu süreçten geçerek final oynamaya hak kazandıklarını söyleyen Yıldızoğlu, "Artık ligin sonuna geldik. Zorlu süreçlerden gelerek final oynamaya hak kazandık. Oyuncularıma çok güveniyorum. Fenerbahçe de saygı duyduğumuz bir ekip. Uzun zamandır birlikte final oynuyoruz. Bu defa sonu böyle bitsin istemiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Saha içinde iyi bir performans gösterip sonuca gitmek istiyoruz" dedi.

        "MERSİNLİLERİN EMEĞİNİN KARŞILIĞINI VERMEK İSTİYORUZ"

        Kadınlar EuroLeague dörtlü finalde de yine Fenerbahçe ile bu sefer Avrupa'nın en iyisi olmak için oynayacaklarını belirten Yıldızoğlu, "Buralarda olmayı hak ettik. Mersinliler de şu ana kadar bizi çok iyi destekledi. Umutlarını kaybetmediler, bizim burada olacağımıza inandılar. Bize bir sezon boyunca gösterdikleri emeğin karşılığını vermek istiyoruz. Artık ligin sonu, son mücadele gülen taraf biz olmak istiyoruz" diye konuştu.

        SİNEM ATAŞ: EVİMİZDE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ

        Tekrardan finale kaldıkları için mutlu olduklarının altını çizen ÇBK Mersin oyuncusu Sinem Ataş ise, "Bu bizim için yeterli değil. Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Öncelikle İstanbul'da 2 tane final maçı oynayacağız. Bu iki maçta hedefimiz avantaj yakalayıp Mersin'e dönmek. Dörtlü finalden sonra da burada şampiyon olmak istiyoruz. Dörtlü finalde de ev sahibiyiz. Bu ciddi bir avantaj. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Mersinlilerin bize desteğini her zaman hissediyoruz. Dörtlü finalde de bunu artıracaklarına eminiz. Dörtlü finalde hedefimiz önce finale kalmak ardından kupayı kazanmak" ifadesini kullandı.

        ASENA YALÇIN: ANADOLU'DA BİR İLK

        Final serisinde seyir zevki yüksek maçlar izletmek istediklerini belirten ÇBK Mersin oyuncusu Asena Yalçın ise şunları söyledi:

        "Son 3 senedir olduğu gibi yine Fenerbahçe ile final oynuyoruz. Kadın basketboluna en fazla yatırım yapan takımlardan ikisiyiz. Seyir zevki yüksek maçlar izleteceğimizi düşünüyorum. Çok iyi hazırlanıp şampiyon olmak istiyoruz. EuroLeague dörtlü finale ev sahipliği yapıyoruz. Bu Anadolu'da bir ilk. Çok büyük bir organizasyon olacak. İlk maçımızı yine Fenerbahçe ile oynuyoruz. Fenerbahçe'yi yenip finale yükselmek istiyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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