Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

Adreslerde 6 cep telefonu, 20 banka kartı, dolandırıcılıkta kullanılan belgeler ele geçirilirken, bir şüphelinin otomobilinin torpidosunda oluşturulan bölmede silah, aracın bagajında ise kesici aletler bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte ev ve araç almak isteyen kişileri "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mersin'de ev ve araç almak isteyen kişileri "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırmaya çalıştıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

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