Mersin'de belediye otobüsünde kavga eden yaşlı çift ile baba-oğulun davasına devam edildi

Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çift ile baba oğul arasındaki kavgaya ilişkin davanın üçüncü duruşması yapıldı.

Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklardan İsmet T. ve oğlu A.O.T tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz yargılanan Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat'ın katılmadığı duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Mahkemede, Adli Tıp Kurumundan gelen sağlık raporu okundu. Rapora göre, Ramazan Polat'ın ruhen kendini savunabilecek ancak bedenen kendini savunamayacak durumda olduğu belirtildi.

Sanık İsmet T. savunmasında, Ramazan Polat'ın otobüste çok fazla küfür ettiğini belirterek, "Çok fazla küfür ettiği için eşi ağzını kapatıyordu. Bu görüntülerde de var. Adli Tıp Kurumundan gelen raporu kabul etmiyorum. Bastonu savaşa gider gibi kullanıyordu. Hamdiye Polat'a küfür etmiş olabilirim, hatırlamıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu. Sanık A.O.T. de üzerine atılı suçlamaları reddetti. Taraf avukatları da dinleyen mahkeme savcısı, sağlık problemleri dolayısıyla duruşmaya katılmayan Polat çiftinin getirilmesi, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.