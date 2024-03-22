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        Mersin'de belediye otobüsünde kavga eden yaşlı çift ile baba-oğulun davasına devam edildi

        Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çift ile baba oğul arasındaki kavgaya ilişkin davanın üçüncü duruşması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 17:43 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:43
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        Mersin'de belediye otobüsünde kavga eden yaşlı çift ile baba-oğulun davasına devam edildi
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        Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çift ile baba oğul arasındaki kavgaya ilişkin davanın üçüncü duruşması yapıldı.

        Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklardan İsmet T. ve oğlu A.O.T tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Tutuksuz yargılanan Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat'ın katılmadığı duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

        Mahkemede, Adli Tıp Kurumundan gelen sağlık raporu okundu. Rapora göre, Ramazan Polat'ın ruhen kendini savunabilecek ancak bedenen kendini savunamayacak durumda olduğu belirtildi.

        Sanık İsmet T. savunmasında, Ramazan Polat'ın otobüste çok fazla küfür ettiğini belirterek, "Çok fazla küfür ettiği için eşi ağzını kapatıyordu. Bu görüntülerde de var. Adli Tıp Kurumundan gelen raporu kabul etmiyorum. Bastonu savaşa gider gibi kullanıyordu. Hamdiye Polat'a küfür etmiş olabilirim, hatırlamıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        Sanık A.O.T. de üzerine atılı suçlamaları reddetti.

        Taraf avukatları da dinleyen mahkeme savcısı, sağlık problemleri dolayısıyla duruşmaya katılmayan Polat çiftinin getirilmesi, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Bu arada, dosya kapsamında Mersin 2. Çocuk Mahkemesinde basına kapalı olarak görülen duruşmada, sanık İsmet T'nin 17 yaşındaki oğlu A.O.T. hakkında kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

        - Olay

        Toroslar'da 15 Aralık 2023'te A.O.T. ve Tarsus ilçesindeki bir lisede müdür olarak görev yapan babası İsmet T'nin, belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada tartıştıkları engelli Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat'ı darbetmesi, araç içi kamerasınca kaydedilmiş, şikayet üzerine gözaltına alınan İsmet T. ve oğlu tutuklanmış, olaya karışan kişiler birbirlerinden şikayetçi olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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