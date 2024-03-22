Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 88 zanlı yakalandı

Bu kapsamda, dolandırıcılık, yaralama, fuhuş amacıyla yer temin etmek, hırsızlık, tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına karışan zanlıların adreslerini belirledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.