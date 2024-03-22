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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 88 zanlı yakalandı

        Mersin'de polisin operasyonunda çeşitli suçlara karışan 88 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:18 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:18
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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 88 zanlı yakalandı
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        Mersin'de polisin operasyonunda çeşitli suçlara karışan 88 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesince, çeşitli suçlara karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, dolandırıcılık, yaralama, fuhuş amacıyla yer temin etmek, hırsızlık, tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına karışan zanlıların adreslerini belirledi.

        Kent genelinde gerçekleşen operasyonda 88 şüpheli yakalandı.

        Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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