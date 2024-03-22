Mersin'de 20 ton etil alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçedeki bir iş yerinde üretim ve lisans belgesi olmadan, kimyasal üre maddesi temin edip etil alkol, adblue ve cam suyu imalatı yaparak piyasaya süreceği iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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