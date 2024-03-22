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        Mersin'de 20 ton etil alkol ele geçirildi

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 20 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 11:03 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:03
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        Mersin'de 20 ton etil alkol ele geçirildi
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        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 20 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçedeki bir iş yerinde üretim ve lisans belgesi olmadan, kimyasal üre maddesi temin edip etil alkol, adblue ve cam suyu imalatı yaparak piyasaya süreceği iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma sonucu düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Bu kişilerin adresindeki aramada 20 ton etil alkol, 4 üretim makinası, 11 saklama tankı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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