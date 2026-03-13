Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Mersin'de cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda şüpheli tutuklandı

        Mersin'de gümrük kaçağı 42 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ekipler kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda bir kişinin gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yaptığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 42 cep telefonu ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

