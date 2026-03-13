Canlı
        Mersin'de trafik denetimleri 360 derece kameralı motorize ekiplerle sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 14:09
        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentte trafik denetimlerini sürdürdü.


        Denetimlerde 360 derece kameralı sisteme sahip motorize timleri görev yaptı.

        Motorize timler trafikte kurallara uymayan sürücülere ceza uyguladı.

        Çeşitli ihlaller yapan sürücüler 360 derece kamera sistemiyle kaydedildi.

