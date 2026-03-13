Mersin'de trafik denetimleri 360 derece kameralı motorize ekiplerle sürüyor

Mersin'de 360 derece kameralı sisteme sahip motorize timle trafik denetimi yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentte trafik denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde 360 derece kameralı sisteme sahip motorize timleri görev yaptı. Motorize timler trafikte kurallara uymayan sürücülere ceza uyguladı. Çeşitli ihlaller yapan sürücüler 360 derece kamera sistemiyle kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.