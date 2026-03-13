Anamur ilçesinde "Cami-Çocuk Buluşması" etkinliği yapıldı
Mersin'in Anamur ilçesinde "Cami-Çocuk Buluşması" etkinliği düzenlendi.
Mersin'in Anamur ilçesinde "Cami-Çocuk Buluşması" etkinliği düzenlendi.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Anamur Müftülüğünce Akine Camisi'nde düzenlenen etkinliğe Güneybahşiş İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler katıldı.
Etkinlikte, ramazan ayının manevi atmosferi öğrencilerle paylaşıldı.
Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, etkinlikte, öğrencilere caminin bölümlerini tanıttı, görevliler tarafından namazın önemi ve cami adabı hakkında bilgilendirilme yapıldı.
Etkinlikler kapsamında Anıtlı Alanoba İlkokulu öğrencileri de Anıtlı Camisi'ni ziyaret ederek, burada yetkililer tarafından bilgilendirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.