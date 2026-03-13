Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Anamur ilçesinde "Cami-Çocuk Buluşması" etkinliği yapıldı

        Mersin'in Anamur ilçesinde "Cami-Çocuk Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 12:31
        Anamur ilçesinde "Cami-Çocuk Buluşması" etkinliği yapıldı

        Mersin'in Anamur ilçesinde "Cami-Çocuk Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Anamur Müftülüğünce Akine Camisi'nde düzenlenen etkinliğe Güneybahşiş İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte, ramazan ayının manevi atmosferi öğrencilerle paylaşıldı.

        Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, etkinlikte, öğrencilere caminin bölümlerini tanıttı, görevliler tarafından namazın önemi ve cami adabı hakkında bilgilendirilme yapıldı.

        Etkinlikler kapsamında Anıtlı Alanoba İlkokulu öğrencileri de Anıtlı Camisi'ni ziyaret ederek, burada yetkililer tarafından bilgilendirildi.

