Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 11:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu mesajında, sağlık hizmetlerine verilen önemin ülkelerin gelişmişlik ve çağdaşlık düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edildiğini belirtti.

        Sağlıklı bireyler ve toplum için vatandaşlara eşit, erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Topsakaloğlu, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımıza modern, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulmasında, mesleğini büyük bir fedakarlık, sabır ve özveriyle icra eden, bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek kendini sürekli yenileyen hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın katkısı son derece büyüktür. İnsan sağlığını her şeyin üzerinde tutarak büyük bir sorumluluk ve özveriyle görev yapan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Yılın kadını seçildi
        Yılın kadını seçildi

        Benzer Haberler

        Anamur'da çocuklar camilerde manevi değerleri öğreniyor
        Anamur'da çocuklar camilerde manevi değerleri öğreniyor
        Tarsus'ta zeytinyağında kalite yarışması düzenlendi
        Tarsus'ta zeytinyağında kalite yarışması düzenlendi
        Tarsus'ta çiftçileri sevindiren yol çalışması
        Tarsus'ta çiftçileri sevindiren yol çalışması
        Gülnar Belediye Başkanı Önge'den iftar programı
        Gülnar Belediye Başkanı Önge'den iftar programı
        Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından iftar programı
        Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından iftar programı
        Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 11 yaralı (2)
        Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 11 yaralı (2)