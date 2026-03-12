Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından iftar programı
Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından iftar programı düzenlendi.
Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından iftar programı düzenlendi.
Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Evren, Mut Belediyesi Düğün Salonu'ndaki programda, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri iftarın birlik ve kaynaşma anlamı taşıdığını belirtti.
İftara AK Parti Mersin Milletvekilleri Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer ile Mut Belediye Başkanı Murat Orhan da katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.