        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özdemir, ESOB başkanlığına adaylığını açıkladı

        Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Özdemir, mayıs ayında yapılması planlanan Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Mersin ESOB) genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

        Giriş: 12.03.2026 - 20:15
        Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özdemir, ESOB başkanlığına adaylığını açıkladı

        Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Özdemir, mayıs ayında yapılması planlanan Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Mersin ESOB) genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

        Özdemir, yazılı açıklamasında, 35 yıllık esnaf tecrübesiyle yola çıktığını belirtti.

        Esnafın içinde bulunduğu zorlu süreci güçlü birlik ve ortak akılla aşabileceklerini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

        "Esnafımızın ayağa kalkması, onlar için projelerin yapılması gerekiyor. Mersin'de 69 oda başkanının kol kola girmesi, birlikte yol yürümesi ve güçlü olması gerekiyor. Sorunları çözebilmek, çözüm üretebilmek için birlik olmak zorundayız. Dayanışmak zorundayız. Dayanışacağız, birlikte olacağız, güçlü birlik, güçlü esnaf şiarıyla yolumuza devam edeceğiz."

        Özdemir, Mersin ESOB'da yeni bir dönem başlatmayı hedeflediklerini belirtti. ​​​​​​​​​​​​​​

