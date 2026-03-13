Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesinde reaktör şaftının kritik yapısal bileşeni monte edildi

        Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), dördüncü güç ünitesinin reaktör şaftının önemli yapısal bileşenlerinden biri olan baskı kirişinin tasarım konumuna yerleştirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 15:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesinde reaktör şaftının kritik yapısal bileşeni monte edildi

        Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), dördüncü güç ünitesinin reaktör şaftının önemli yapısal bileşenlerinden biri olan baskı kirişinin tasarım konumuna yerleştirildiği bildirildi.

        Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, santralde devam eden çalışmalar kapsamında dördüncü güç ünitesinde önemli bir aşama tamamlandı.

        Ünitede, reaktör şaftının önemli yapısal bileşenlerinden biri olan baskı kirişi tasarım konumuna yerleştirildi. Montaj öncesinde şantiye sahasına ayrı parçalar halinde getirilen kirişin montajı ve kaynak işlemleri tamamlandı.

        Reaktör şaftının temel yapısal unsurlarından biri olan baskı kirişi, reaktör basınç kabının güvenli bir biçimde sabitlenmesini sağlıyor. Kirişin tasarım konumuna yerleştirilmesinin ardından reaktör şaftı özel bileşimli betonla doldurulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, baskı kirişinin montajının dördüncü güç ünitesinin inşasında önemli bir kilometre taşını oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti:

        "Büyük boyutlu ekipmanların montajı, son derece titiz bir hazırlık süreci gerektirmekte. Bu kapsamda meteorolojik koşulların dikkatle değerlendirilmesi, taşıyıcı metal yapıların, gerekli ekipman ile nitelikli personelin sahada tam olarak hazır bulunması büyük önem taşıyor. Montaj ekiplerimiz bu süreci başarıyla yönetti ve görevlerini yüksek bir koordinasyonla tamamladı. Baskı kirişinin yerine monte edilmesiyle reaktör şaftının inşasında bir sonraki aşamaya geçme imkanına kavuştuk."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Her şeye rağmen Ersin!
        Her şeye rağmen Ersin!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu

        Benzer Haberler

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Mersin'de cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda şüpheli tutuklandı
        Mersin'de cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda şüpheli tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli tutuklandı
        Seçer: "Denetleme yetkisi bize ait değil, biz mağduruz" Büyükşehir Belediye...
        Seçer: "Denetleme yetkisi bize ait değil, biz mağduruz" Büyükşehir Belediye...
        Mersin'de trafik denetimleri 360 derece kameralı motorize ekiplerle sürüyor
        Mersin'de trafik denetimleri 360 derece kameralı motorize ekiplerle sürüyor
        Mersin'de priz, ampul ve bakır kablo çalan 4 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de priz, ampul ve bakır kablo çalan 4 şüpheli tutuklandı